الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عصابة توظيف وغسيل أموال

متهمين
متهمين

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتلقون الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وكانت البداية عندما ألقى القبض على 5 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 12 مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا.

بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجهات المختصة التجارة الالكترونية رباح سنوية المواطنين شراء السيارات

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