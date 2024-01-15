المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة سائق بالإكراه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهم في القضية رقم 10222 لسنة 2023 جناية مركز بلبيس، والمقيدة برقم 2929 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من «كرم. ح. ع» سائق، بأنه حال قيادته سيارته بالطريق العام ليلا، استوقفه أشخاص مجهولون واشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالي 3000 جنيه، وبعض البضائع من السيارة، ولاذوا بالفرار.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «السيد. ع» 30 عامًا سائق، و«حسن. ف» 27 عاما سائق، و«أحمد. ر»، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض «سنجة»، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الإستيلاء على المنقولات خاصته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين الأول والثاني حضوريًا والثالث غيابيًا.