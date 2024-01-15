الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احذر.. التوتر والإجهاد المزمن يعرضك لمشاكل صحية خطيرة

جريدة الدستور

الاجهاد والتوتر من الأكثر الامور المدمرة للجسمن ولا يعلم معظمنا أن الإجهاد يدمر خلايا الجسم، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لما يفعله الغجهاد في الجسم وما تأثيره علينا.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فأن الإجهاد يتسبب في زيادة إفراز هرمون  الكورتيزول والأدرينالين، وهو ما يتسبب في زيادة 

اليقظة.

انخفاض ضغط الدم.

اختلال مستويات السكر في الدم.

إعاقة عمليه التنفس.

شد عضلي.

التعرق.

الاجهاد والتوتر يتسبب في تساقط الشعر

ويتسبب الإجهاد والتوتر المزمن في التعرض للإصابة بتساقط الشعر، فيمكن أن يحدث تساقط الشعر بعد فترة مرهقة في حياتك،  سواء كان الأمر يتعلق بالطلاق أو وفاة أحد أفراد أسرتك، لذا لابد من تقليل التوتر والإجهاد لحل المشكلة.

هل الإجهاد المزمن يتسبب في حدوث أزمات قلبية؟

كما يتسبب التوتر والإجهاد في حدوث مشاكل قلبية فالتوتر المستمر يرفع ضغط الدم عن طريق زيادة انقباض الأوعية الدموية، وهذا ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والنوبات القلبية، فكما جاء في الموقع، على سبيل المثال، يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر بسبب العمل، حيث يعاني ما بين 10% إلى 40% من الأشخاص العاملين من الإجهاد المرتبط بالعمل.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن الإجهاد والتوتر يتسبب في الشيخوخة المبكرة، وذلك لأن الإجهاد يقصر التيلوميرات في الخلايا، وهي الأغطية الواقية الموجودة في نهايات كروموسومات الخلية وبالتالى تقليل عمر الخلايا والإصابة بالشيخوخة المبكرة.

ما علاقة الإجهاد بعدم التركيز؟

ويتسبب الإجهاد في التعرض للإصابة بتقليل الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، لذا فان الإجهاد والتوتر يتسبب في قلة التركيز وعدم القدرة على التذكر.

التوتر والإجهاد المزمن يعرضك لمشاكل صحية خطيرة مشاكل صحية خطيرة التوتر الإجهاد الإجهاد المزمن الإجهاد والتوتر

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