الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبان يوسف يكشف عن تاريخ مجلة صباح الخير.. ودور أحمد بهاء الدين فيها

مجلة صباح الخير
مجلة صباح الخير

تحدث الكاتب شعبان يوسف عن مجلة صباح الخير، والتي تعد من أقدم وأشهر المجلات الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

وقال يوسف، في حوار خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مجلة صباح الخير تأسست في 17 أبريل عام 1951، على يد مؤسسة روزاليوسف، واستمرت في الصدور لأكثر من 60 عامًا، متناولة أهم القضايا والموضوعات التي تهم القارئ العربي، سواء في المجال الفني أو الأدبي أو غيره.

وأشار إلى أن الكاتب السياسي الراحل أحمد بهاء الدين، الذي كان رئيس تحرير مجلة صباح الخير في فترة من فتراتها، كان من أبرز الكتاب في تاريخ الصحافة المصرية، وأنه أنجز العديد من الأعمال الأدبية والسياسية، وعمل في عدة جرائد قبل أن ينشر مقاله الشهير "حاول أن تفهم" في مجلة روزاليوسف عام 1952.

وأكد أن مجلة صباح الخير كانت مصدر إلهام لخمس مجلات أخرى عربية وعالمية، تم إطلاقها على نمطها ومضمونها، وأن بين كتابها البارزين الكاتب مفيد فوزي، الذي كان يتولى قسم التحقيقات فيها.

وذكر أن العدد الأول من مجلة صباح الخير صدر في 12 يناير 1956، بشعار "للقلوب الشابة والعقول المتحررة"، وهو الشعار الذي وضعه أحمد بهاء الدين، ليعبر عن رؤية المجلة وهدفها من التواصل مع الجمهور.

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