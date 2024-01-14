المشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف صاحب معرض قطع غيار بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطى محمد روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم الأول، وحضوريا للباقين لكل من "ع. ع. م" و "ال. ع. ع" و "م. ج. ف" و "م. ر. ب" و "ا. ن. ا"، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، ومصادرة السلاح الأبيض، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل وحيازة أسلحة بيضاء.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6354 لسنة 2023 جناية قسم شرطة المتنزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المتنزه ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما تحت بالتهديد بالتحايل، بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أنه على أثر رغبة المجني عليه الأول "أ. م. ب" صاحب محل قطع غيار، في شراء إحدى السيارات المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم استدراجه من قبل المتهمين "ع. ع. م" عاطل، و "ال. ع. ع" صاحب بازار و "م. ج. ف" سائق و "م. ر. ب" ميكانيكى و "ا. ن. ا" سائق، وكان بصحبة المجنى عليه الأولى "ع. ع. م" أخصائى مشتريات، وما أن وصلوا إلى محل الواقعة اقتيادهم إلى إحدى المناطق النائية واشهار المتهمين أسلحة بيضاء فى وجه المجنى عليه الأول، وأحدثوا به إصابات فى البطن والظهر والأيدى وسرقوا المبالغ المالية خاصته وفروا هاربين، وبتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.