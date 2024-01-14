ساحل العاج تعادل الكفة في المباريات الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية

إذا كان منتخب ساحل العاج قد تواجد للمرة الرابعة في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فإن منتخب غينيا بيساو يشارك فيها للمرة الثانية فقط.

في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج فازت ساحل العاج على غينيا بيساو بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الأولى في المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان.

المشاركة الأولى لساحل العاج في الإفتتاح

كانت أول مشاركة لساحل العاج في المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية في نسخة 1970 التي استضافتها السودان، وكانت أمام منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى، وفيها انهزمت بنتيجة 2 – 3.

بالرغم من ذلك تمكنت من تجاوز دور المجموعات متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط جمعتها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية، والثالثة على منتخبي السوان بنتيجة هدف دون رد، وإثيوبيا بنتيجة ثقيلة 6 – 1 على الترتيب.

المشاركة الثانية لساحل العاج في الافتتاح

المشاركة الثانية كانت في نسخة 1980 التي نظمتها نيجيريا، وكانت أمام منتخب مصر في المجموعة الأولى، وخسرت أيضا بنتيجة 1 – 2.

لكن هذه المرة لم تستطع أن تتخطى دور المجموعات إذ احتلت المركز الثالث بنقطتين فقط دون أن تسجل فوزا واحدا إذ حصدتهما من تعادلين، فالتعادل الأول كان سلبيا مع منتخب نيجيريا في الجولة الثانية أما التعادل الثاني، فكان إيحابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة.

المشاركة الثالثة لساحل العاج في الافتتاح

المشاركة الثالثة كانت في نسخة 1984، وهي ما استضافت هذه النسخة، وفيها حققت انتصارها الأول في المباراة الإفتتاحية على منتخب توجو بنتيجة 3 أهداف دون رد في المجموعة الأولى.

بالرغم من ذلك عجزت عن اجتياز دور المجموعات إذ تواجدت في الترتيب الثالث برصيد نقطتين فقط لأن بعد فوزها في الجولة الأولى تعرضت لخسارتين، الخسارة الأولى كانت أمام مصر بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، والخسارة الثانية كانت أمام الكاميرون بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

غينيا بيساو والتواجد لأول مرة في الافتتاح

على الجانب الآخر لعبت غينيا بيساو المباراة الإفتتاحية في أول مشاركة لها في كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2017 في الجابون، ونجحت في الخروج متعادلة مع الجابون إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى في المجموعة الأولى.

بالرغم من التعادل مع صاحبة الأرض لم تتمكن من تجاوز دور المجموعات إذ قبعت في قاع المجموعة بنقطة يتيمة جنتها من هذا التعادل إذ بعده تلقت هزيمتين في الجولتين الثانية، والثالثة على يد كل من الكاميرون بنتيجة 1 – 2، ومنتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين نظيفين على التوالي.

بفوز ساحل العاج على غينيا بيساو في المبارة الإفتتاحية عادلت ساحل العاج الكفة في المباريات الإفتتاحية إذ تغلبت في مباراتين، وخسرت في مثلهما.

ما حدث مع ساحل العاج في نسخة 1984 صعب جدا أن يتكرر في هذه النسخة، وسوف تستطيع أن تتخطي دور المجموعات بسهولة، ولن تنزل عن مركز الوصافة أما غينيا بيساو، فأملها الوحيد أن تنافس على التأهل إلى دور الـ16 بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات حلت في المرتبة الثالثة في المجموعات الست.