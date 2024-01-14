الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أريد رجلًا".. ندى بسيونى تكشف تفاصيل مرض والدتها

ندى بسيوني
ندى بسيوني

كشفت الفنانة ندى بسيوني سر علاقتها وارتباطها بوالدتها، مؤكدة أنها كانت ترتبط بها ارتباطًا قويًا؛ لأنها كانت أصغر أشقائها وكانت صديقة لها.

أضافت ندى، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها عندما اكتشفت مرض والدتها بـالسرطان كانت هى مَن ترافقها ووقتها أخبرها الطبيب أن والدتها لن تعيش سوى 3 شهور فقط، لكن والدتها عاشت بعدها 4 سنوات.

تشابه قصة مسلسل “أريد رجلًا” مع قصتها

وتابعت أنها لم تكن تريد أن تخبر والدتها بطبيعة مرضها، حتى يتم تهيئتها نفسيًا والبدء في تناول الأدوية حتى لا تتأثر، مشيرة إلى أن مسلسل "أريد رجلًا"، كانت القصة شبيهة بها، لكن الأم في المسلسل هى من أخفت على ابنتها طبيعة مرضها عكس قصتها.

وكشفت أن جدتها لوالدتها كانت إيطالية وأنها كانت تمتلك مشاعر وحبًا مثل المصريين، لكن الإصرار والعناد كان من والدتها والتي ورثتها عن والدها القاضي.

ندى بسيوني والدتها السرطان مسلسل “أريد رجلا” الأمومة

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