الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل 4 لجان جديدة بعد الانتهاء من "عمومية الجبلاية"

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اجتماعًا عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية التي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها يومىّ 11 و12 يناير الجارى، وتم التصديق على جدول الأعمال الذي تضمن خطة نشاط الاتحاد في الموسمين المنقضي والمقبل تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، الموافقة على تقرير الأنشطة بما في ذلك أنشطة الاتحاد منذ الجمعية العمومية الأخيرة، قبول عضوية الأندية الجديدة.

كما تم اختيار المستشار محمد عبده صالح، رئيسًا للجنة الاستئناف بالاتحاد وفى العضوية كلا من:

-المستشار عمر الفاروق إسماعيل 

-المستشار محمود علاء الدين رمضان 

-المستشار سمير محمد كمال على 

-المستشار طارق عبد السلام النفراوى.

 فيما تم اختيار المستشار محمد شيرين فهمى عبدالحميد رئيسا للجنة الإنضباط ، وفى العضوية كلا من:

- المستشار إيهاب السيد عبدالمطلب 

-المستشار عصام الدين أحمد محمد 

-المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن أبوزيد 

- المستشار محمد أمين القرموطى.

كما تم تشكيل اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عبد العزيز على محمد أبوعيانة وعضوية كلا من: 

 - المستشار على محمد أحمد على النمر 

-المستشار محمد أحمد عوض الله صالح

 - المستشار محمد رمزى عسكر 

-المستشار البسيونى الشبراوى محمد البسيونى

 وتشكيل لجنة الطعون الانتخابية برئاسة المستشار محمد عصمت يونس إمام، وعضوية كلا من:

-المستشار سمير عبدالغنى محمد حسنين 

-المستشار فرج يوسف مصطفى عمر 

-المستشار توفيق الشحات السيد مبروك 

-اللواء الدكتور ياسر كامل السيد حسن.

ولم تكتمل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بسبب عدم حضور الأعضاء من خلال التواصل المستمر والتنسيق مع مسئولى الجبلاية خلال الفترة الأخيرة، حيث تنتهى مدة هذا المجلس عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية باريس 24.

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