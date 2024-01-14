بعد احتفالات الميلاد.. التاريخ القبطي اليوم لعام 2024 م 1740 ش

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير الجاري، إذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس القداس في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

التاريخ القبطي اليوم الاحد لعام 2024 م 1740 ش

ويحتفل الأقباط اليوم أيضا باليوم الخامس من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية، وفيه يقرأ الأقباط عدة قراءات كالآتي:

العشية : مزامير 47 : 1 – 2 + لوقا 4 : 40 - 44

باكر: مزامير 93 : 1 – 2 + لوقا 4 : 31 - 37

قراءات القداس

البولس : رومية 15 : 4 - 19

الكاثوليكون : 1 يوحنا 3 : 1 - 11

الإبركسيس: اعمال 14 : 24 - 15 : 3

السنكسار: استشهاد القديس اوساعينوس الجندى ايام الملك يوليانوس + استشهاد القديس بنيكاروس الفارسى + نياحة البابا ثيؤدوسيوس ال79 + نياحة البابا متاؤس الأول ال87

الانجيل: مزامير 98 : 2 – 3 + متى 2 : 13 - 23

يذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، أو بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متأخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بعدة مناسبات هامة مثل استشهاد القديس بنيكاروس الفارسى، ونياحة البابا ثيؤدوسيوس ال79، ونياحة البابا متاؤس الأول ال87 واستشهاد القديس اوساعينوس الجندى ايام الملك يوليانوس.