الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بغزة

مظاهرة في تل أبيب
مظاهرة في تل أبيب للمطالبة للافراج عن المحتجزين الإسرائيليين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بخروج مظاهرات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى تطالب الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 شهيدًا و60582 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

غزة الاحتلال إسرائيل تل أبيب القاهرة الإخبارية

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