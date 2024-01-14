الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: مصر والصين ترفضان التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر والصين تؤكدان رفض وإدانة انتهاكات القانون الدولي والنقل الجبري والفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن الوضع في غزة مأساوي، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر مع نظيره الصيني ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيسين المصري والصيني أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وتابع: "الرئيس السيسي يحرص على التعاون مع نظيره الصيني، الذي هنأه بانتخابه لفترة رئاسية جديدة، ونعمل مع الصين من أجل تعزيز التعاون المشترك".

مصر الصين مصر والصين القاهرة الإخبارية وزير الخارجية سامح شكري

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