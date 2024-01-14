الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: توسيع الأعمال العسكرية الإسرائيلية خلّف أضرارًا بالغة فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر منذ بداية الأزمة تحذر من توسعة رقعة الصراع، وتطالب بوقف الصراع في قطاع غزة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر مع نظيره الصيني ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر في بداية الأزمة أدانت أي استهداف للمدنيين، لكن التوسع في الأعمال العسكرية وما نتج عن ذلك من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة.

 

سامح شكري: 70% من المنازل في قطاع غزة هُدمت

وأشار إلى أن 70% من المنازل في قطاع غزة هُدمت والشعب الفلسطيني بالكامل تم تهجيره إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى قلة المساعدات الإنسانية وتدهور الوضع الصحي والإنساني بصفة عامة، بالإضافة إلى التصعيد الحادث على الحدود اللبنانية والتوتر في البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة، مؤكدًا أن كل هذه أمور تنبئ بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد.

وأكد وزير الخارجية أن هذا التصعيد له انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار والاقتصاد وحياة المواطنين، لذلك من الضروري معالجة هذا الأمر عن طريق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

سامح شكري وزير الخارجية غزة قطاع غزة الحرب في غزة القاهرة الإخبارية

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وزير الخارجية: نطالب بحماية الشعب الفلسطينى ووقف إطلاق النار فورًا

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