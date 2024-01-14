مفوض الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية هى من تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

زار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، معبر رفح البري، حيث تفقد إجراءات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد مفوض "أونروا" أن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يومًا واحدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن الإجراءات الإسرائيلية هي من تعرقل وتعوق وصول المساعدات إلى القطاع.

مناشدة المجتمع الدولى محاولة إيقاف الحرب وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات

وكان مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قد زار مدينة العريش قبل توجهه إلى معبر رفح، حيث طالب بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مناشدًا المجتمع الدولي محاولة إيقاف الحرب الدائرة في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى أن العالم شهد على الهواء مباشرة قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن منها بشرًا ولا حجرًا ولا حتى الحيوان، مؤكدًا أن الكل عرضة لآلة القتل الإسرائيلية، سواء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وحتى موظفي وكالة الأونروا قتل منها 146 شخصا منذ بدء الحرب وحتى اللحظة الحالية.