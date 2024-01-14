الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال أجبر مليونى فلسطينى على النزوح فى ظروف قاسية

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 شهيدًا و60582 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال تعمد خلال 100 يوم من العدوان على غزة قتل 337 كادرًا صحيًا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدًا و265 جريحًا خلال 24 ساعة. 

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال أجبر تحت القصف والتدمير نحو مليوني فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية من انتشار الأمراض والأوبئة وخطر المجاعة.

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