الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تحديات الإغاثة الإنسانية فى قطاع غزة» ندوة بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان «تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة» الأربعاء المقبل، في العاشرة صباحًا، بقاعة الوفود، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.


تدور الندوة حول الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية، وأيضًا المنظمات الأهلية.

وتهدف إلى تقديم المقاربات والتصورات حول تحديات عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع، وذلك في ظل الاهتمام بقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي يعتبر قضية القضايا في العالم كله وليس في المنطقة العربية فقط. 


تبدأ الندوة بكلمة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة السفير الدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق.

ويتحدث في الندوة كلٌّ من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، والدكتور محمد الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.  

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية انطلاقًا من مسئوليته، كأحد مراكز الفكر المصرية، بمناقشة التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكان للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

وكان قد تحدث الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بمركز التراث الحضاري والطبيعي، بالقرية الذكية التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل" أن العالم يتجه للعنف وهدم جميع القيم الإنسانية، وما يحدث في غزة يعكس ذلك بوضوح، مؤكدًا على تضامنه وجميع المثقفين الحاضرين مع أهالي غزة.

وذكر أن أي مثقف لا بد أن يدين العنف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في هذا الصدد، ووقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد فكرة التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم.

مكتبة الاسكندرية تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الدور المصري دعم عمليات الإغاثة الإغاثة الإنسانية

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