قبل يوم من مهلة الريال.. لاعب فرنسا السابق: مبابي باق في باريس

يترقب الجميع الساعات المقبلة، لمعرفة مصير كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان في الانتقالات الشتوية.

مبابي دخل فترة السماح للتوقيع مع أي فريق خلال يناير الجاري، وسط اهتمام كبير من نادي ريال مدريد الإسباني لضمه.

وكانت التقارير أشارت منذ بداية الميركاتو الجاري، إلى أن الريال أمهل مبابي بشكل رسمي حتى 15 يناير للرد على عرضه.

وفي هذا الصدد قال لويس فيرنانديز لاعب فرنسا السابق في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “مبابي سيبقى في باريس”.

وأضاف: "نعم، سيبقى في باريس سان جيرمان. ما هو ناديه المفضل؟ باريس! عندما أستمع إلى تصريحات الجميع، من رئيس باريس سان جيرمان الذي يأخذ زمام المبادرة ويتحدث عن الموضوع، عندما أرى كيليان يفعل نفس الشيء بعد المباراة".

فيرنانديز كان مدربًا ولاعبًا في صفوف باريس وهو رجل مقرب للغاية من النادي ومحيطه.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد رفضه تفعيل خيار التمديد لمدة موسم إضافي.

وكانت عائلة مبابي قد نفت التوصل لاتفاق لانتقال اللاعب لـ ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل.

مبابي يحسم موقفه ويتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن كيليان مبابي توصل لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، وحسم قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأوضح الموقع الفرنسي، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن مبابي سينضم إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ولم يذكر التقرير الصادر من موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أي تفاصيل تخص المفاوضات بين مبابي وإدارة ريال مدريد.