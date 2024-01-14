اقتصاديون: الرئيس كلف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء المواطن

أجمع خبراء الاقتصاد على أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمرتبات والعلاوة بداية من شهر إبريل المقبل، يؤكد تحمل الدولة مسئولياتها تجاه المواطن لحمايته من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

انحياز الرئيس للمواطن

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الحماية الاجتماعية، وهذا نبع من انشغاله الدائم بهموم المواطنين، موضحًا أن توجيهاته استمرار لسلسة الإجراءات التي تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة المصريين.

رفع مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم 530 مليار جنيه

وأوضح جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التكليف الرئاسي للحكومة ووزارة المالية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين يؤكد رعاية الدولة للأسر المهمشة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2023-2024 حيث سجلت وفق الموازنة العامة نحو 530 مليار جنيه بنسبة نمو تخطت 51 %، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك اهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، فقد تم زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة إلى 35.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 12.1 مليارات جنيه خلال 2014-2015، موضحًا أن الدولة ستقوم بحماية المواطنين من مخاطر الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع.

وقال جاب الله، إن هذه الحزمة الجديدة من برامج الحماية الاجتماعية سيتم تطبيقها خلال فترة قصيرة مع شهر إبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى زيادة في القوة الشرائية للمواطنين وتعوض جزء من ارتفاع معدلات التضخم الحالية للسلع.

الزيادة الجديدة تمثل السادسة علي التوالي خلال 3 سنوات

وألمح إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيستفيد من ملايين الموظفين وأصحاب الأعمال ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجميع، موضحًا أن الدولة رفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وكذلك دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه في 2014-2015.

في نفس السياق، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية الجديدة تمثل الزيادة السادسة على التوالي، وتأتي في توقيت مناسب حيث ستحد من الأضرار التي احدثتها الموجة التضخمية علي حياة المواطنين، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل صمام الأمان لحماية محدودي الدخل.

وأوضح أن الرئيس السيسي انحاز إلى المواطن ووجه بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية وما يمر به المنطقة من توترات أثرت علي سلاسل الإمداد والشحن ونقل البضائع، موضحًا أن الرئيس يستهدف من هذه القارات رفع المعاناة عن كاهل المواطن حتى لا يشعر بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.

وقال إنه تم زيادة المرتبات والأجور والمعاشات خمس مرات متتالية في آخر 3 سنوات في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تبني الدولة إستراتيجية كاملة لزيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية حتى تصل لمستحقيها، لافتًا أن تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا ومنها مبادرة فرصة.