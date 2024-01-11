الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسى يؤكد حرص مصر على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس "بايدن" إلى الرئيس السيسي، منوهًا بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين، بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل.
وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كل الأطراف، بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة مصلحة الأمن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي

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