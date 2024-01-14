وزير الإسكان: الدولة المصرية الجديدة شهدت انطلاقة مناسبة تليق بها وبتاريخها

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية انطلقت انطلاقة قوية ومناسبة تليق بتاريخ ومكانة مصر، وخلال الفترة القادمة، سنبدأ فى جنى ثمار الجهد المبذول على مدى السنوات الماضية فى مختلف مجالات التنمية، فمصر الجديدة توجد بها فرص لكل المصريين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، بجانب الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وكل ربوع الدولة المصرية، وذلك خلال مشاركته فى احتفالية تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا فى توفير الوحدات السكنية لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عملت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ وحدات محدوى الدخل بأعلى جودة.

توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل

وأضاف وزير الإسكان، أنه بجانب توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، عملت الدولة أيضا على تقديم نمط جديد من أنماط التنمية العمرانية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات العمرانية العملاقة، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشهد اليوم التسليم الابتدائي للمرحلة الأولى من الأبراج فى هذا المشروع، وستتوالى التسليمات لباقى الأبراج خلال العام الحالي 2024، كما سنبدأ قبل نهاية شهر يناير الجاري ببدء التسويق لوحدات الحى السكني الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الاحتفالية التي تنظمها شركة "CSCEC" الصينية، بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، وشركة "CSCEC" الصينية.