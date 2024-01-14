الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بورصة السلع تطلق جلسة جديدة للتداول على القمح

القمح
القمح

تطلق  البورصة المصرية للسلع اليوم  الأحد، جلسة جديدة للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر عادل.

وتستمر البورصة المصرية للسلع في تنظيم جلسات التداول على القمح المستورد أيام، الأحد والأربعاء، أسبوعيًا لتوفير القمح للمطاحن بسعر عادل.

بورصة السلع تطلق جلسة جديدة للتداول على القمح.. اليوم

وقد طرحت البورصة المصرية للسلع، نحو 5 آلاف طن قمح خلال الجلسة الأخيرة بعدد عمليات منفذة 102 عملية وبسعر 13 ألف جنيه للطن.

وعلى مدار الفترة الماضية، طرحت البورصة المصرية للسع  كميات كبيرة من القمح، وهو ما ساهم في إحداث توازن في الأسعار بالأسواق، حيث أن تقليل حلقات تداول المنتجات والحد من كثرة الوسطاء يعد من أهم أهداف البورصة المصرية للسلع، مما  ينعكس إيجابيًا على السعر النهائي للمنتج.

كانت تعاقدت  الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وتعد البورصة المصرية للسلع سوق منظم لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية هامة للتسعير، من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.

كما أن البورصة المصرية للسلع، منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

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