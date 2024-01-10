الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

بورصة السلع تطلق جلسة جديدة للتداول على القمح.. اليوم

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تطلق  البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر عادل. 

وتستمر البورصة المصرية للسلع في عقد جلساتها للتداول على القمح المستورد أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع، لتوفير القمح لمطاحن القطاعين العام والخاص.

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والبورصة المصرية للسلع، هي سوق منظم لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية هامة للتسعير، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، كما أنها منصة تداول إلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

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اجمالي كميات  القمح المستورد المتداولة عبر منصة البورصة السلعية

وكانت البورصة المصرية للسلع، قد أوضحت في وقت سابق، أن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر منصة البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022،  بلغت نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه. 

وأضافت أن عدد جلسات التداول خلال العام الماضي 2023، تجاوز  100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء)،وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وبلغ متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة ما  يتراوح بين 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام الماضي نحو 10 آلاف و700 جنيه للطن. 

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