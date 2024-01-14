نائب رئيس المجتمعات يتفقد مشروعات المرافق بالقاهرة الجديدة (صور)

زار المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة القاهرة الجديدة ليتفقد خلالها العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك برفقة المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، ونواب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسئولي الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

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واستهل المهندس عبد المطلب عمارة برفقة مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، جولته بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل مثلث الأمل “ التجمع السادس ” وربطها بالطرق والمحاور السريعه لتنمية مثلث الأمل ليكون امتداد لمدينة القاهرة الجديدة ليتم خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمدينة القاهرة الجديدة.



وفي سياق متصل أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل “التجمع السادس” حيث يعتبر امتدد لمدينة القاهرة الجديدة ويتميز مثل الأمل بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديدة والطريق الأوسطى وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ مساحة مثلث الأمل حوالي 4800 فدان.



وذكر أنه تم تنفيذ محور في وقت سابق بمثلث الأمل بطول (5.3 كيلو متر، وربطه بمحور الطريق الأوسطي (امتداد شارع التسعين الجنوبي)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل التجمع السادس لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.



وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية جولته بتفقد أعمال تطوير روافع المياه بالمدينة وكذا تفقد حالة روافع الصرف الصحى للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.



وأفاد أنه تم استصدار قرار تشكيل لجنة طوارىء بإشراف نواب التجمعات وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء ووضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات وكذا رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار من بلاعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق، مع تكثيف لجنة الكوارث وغرفة الطورئ المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أول بأول والتعامل معها.



واختتم مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوفد المرافق جولته الميدانية بمدينة القاهرة الجديدة بالمرور على أعمال تنفيذ الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور " 24" الر ابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن وكذا اعمال محور RR الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرور بشارع التسعين الجنوبي.