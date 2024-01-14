اليابان تبدأ رحلة اللقب الآسيوي الخامس بمواجهة فيتنام

يستهل المنتخب الياباني مشواره من أجل تحقيق اللقب الخامس في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك حينما يواجه نظيره الفيتنامي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من النسخة الحالية المقامة في قطر.

وتوج منتخب اليابان باللقب في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، ويسعى لإضافة اللقب الخامس في مسيرته مؤكدا زعامته على عرش البطولة الأغلى في القارة.

ويتسلح المنتخب الياباني، بقيادة مدربه هاجيمي مورياسو، الذي فاز باللقب كلاعب في نسخة عام 1992، بالعديد من النجوم في قائمته بالبطولة، ومنهم كارو ميتوما مهاجم برايتون الإنجليزي وواتارا إيندو لاعب ليفربول الإنجليزي وريتسو دوان مهاجم فرايبورج الألماني.

وستدخل اليابان، اللقاء بهدف تحقيق الفوز الأول، وهو أمر هام بالنسبة لها في مرحلة جمع النقاط، قبل الدخول في الأدوار الإقصائية، حيث يعد الفريق المرشح الأول لنيل اللقب في النسخة الحالية.

وظهر المنتخب الياباني بشكل جيد للغاية في استعداداته للبطولة، حيث لعب مباراتين وديتين أمام كل من تايلاند والأردن، فاز في الأولى 5/صفر، وفاز في الثانية 6/1، ليرسل إنذارا صريحا لجميع المنافسين في البطولة بقوة استعداداته للحدث المقام في قطر.

وسيكون ملعب "ستاد الثمامة" مسرحا للمباراة التي يسعى من خلالها الفريق الياباني إظهار قوته للجميع والاستعداد لما هو قادم في مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا العراق وإندونيسيا.

وكان المنتخب الياباني قد قدم أداء رائعا في بطولة كأس العالم العام الماضي في قطر، حيث تغلب على ألمانيا وإسبانيا بنتيجة 2/1، وخسر من كوستاريكا، قبل أن يخرج بضربات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي في دور الستة عشر، وسط إشادة واسعة بالأداء الذي قدمه الفريق في البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب فيتنام للخروج بأقل الخسائر من مواجهة ستكون صعبة أمام الفريق المدجج بالنجوم والمعزز بتاريخه الكبير في البطولة.

ويذكر التاريخ أن منتخب فيتنام شارك في أول نسختين من البطولة باسم جنوب فيتنام، لكنه غاب عن البطولة حتى عاد باسمه الحالي في نسخة عام 2007 والتي نظمتها البلاد بالاشتراك مع تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وخرج الفريق من دور الثمانية، وهي النتيجة ذاتها التي حدثت في نسخة عام 2019 بالإمارات العربية المتحدة.

وسيكون التاريخ حاضرا في المواجهة، خاصة في وجود الفرنسي فيليب تروسييه، المدير الفني الحالي لفيتنام، وهو المدرب السابق للمنتخب الياباني والذي قاده للفوز بنسخة عام 2000 في لبنان، وقاده كذلك إلى نهائي كأس القارات عام 2001 قبل الخسارة أمام فرنسا، والخروج من دور الـ16 بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

ويعول تروسييه أيضا على عدد من اللاعبين المتألقين في مقدمتهم نجوين هوانج دوك، أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية ‏حيث تبلغ قيمته 400 ألف يورو، ونجوين تيوان انه، قائد الفريق، ودانج فان لام وتوان هاي فام.‏

وسبق للفريقين أن التقيا في نسخة عام 2007، حيث نجح المنتخب الياباني في حسمها لصالحه بنتيجة 4/1، وهي البطولة التي لم يوفق (أبناء الساموراي) في الفوز بها، بعدما خسر أمام السعودية في الدور قبل النهائي 2/3.