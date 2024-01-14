رئيس حي ثان المنتزه تقود حملة لمراقبة الأسواق ورفع التعديات من الطريق العام

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين، بعروس البحر المتوسط.

استهدفت الحملة محيط ميدان المندرة الجامع، وشارعي جمال عبد الناصر و45 قبلي وبحري، حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة بقيمة 229 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة للتحفظ على 274 حالة إشغال متنوعة.

محاضر وإنذارات للمنشآت المخالفة

وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 2 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ومحضر اشتراطات صحية، وتوجيه 4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت، كما تم إجراء محضر و٧ إنذارات بيئية حيال بعض المنشآت، وإجراء 3 محاضر لمنشآت لم تتخذ اشتراطات الوقاية من الحريق.

وفي نفس السياق تم توجيه 77 إنذارات من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم.

جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي: (المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي - شؤون البيئة -الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق - المراقبة العامة للنظافة).

كما شارك في الحملة الجهات المختصة (مديرية الطب البيطري - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل- مكتب سلامة وصحة مهنية المنتزة- شركة الصرف الصحي - التفتيش الصيدلي).