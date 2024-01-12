عاجل.. النوة مستمرة.. أمطار متوسطة على أحياء الإسكندرية ونشاط الرياح (صور)

شهدت مناطق أحياء وسط وشرق والمنتزه بالإسكندرية، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة صاحبها نشاط في الرياح وصقيع، لليوم الثالث من أمطار نوة الفيضة الكبرى.

ومع استمرار التقلبات الجوية تواصل محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية والطقس المتقلب بالتزامن مع النوة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

تصريف تجمعات مياه الأمطار

كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، منذ صباح الأربعاء، لاستقبال الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة، أن الأمطار تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها، مما قد يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط.

وأكد نافع، تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما شدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية، أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول/ الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175/ الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

أمطار نوة الفيضة الكبرى الإسكندرية

أمطار نوة الفيضة الكبرى الإسكندرية

أمطار نوة الفيضة الكبرى الإسكندرية

أمطار نوة الفيضة الكبرى الإسكندرية