مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تطوير مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بالعبور

استقبل المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وكان يرافقهم نواب ومعاونين رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة للمشروعات القومية بجهاز مدينة العبور.

https://www.dostor.org/4534050 https://www.dostor.org/4551092

وقد أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية لمتابعة نسب إنجاز تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية الجاري إنشاءها بالمدينة، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

مسئولو الإسكان يتابعون مشروع خفض منسوب المياه بمدينة العبور

وقد استهل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات جولاته برفقة مسئولي جهاز مدينة العبوروالتشغيل المستمر لمشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف والتشغيل الدائم للمحطة لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضررا بالحي السابع إلى محطة الرفع رقم 6، على تصرف 90 لتر/ثانية ورافع 25 متر.

وأضاف كمال بهجات بأن المشروع الهدف منه القضاء على ظاهرة وجود تسرب داخل بدرومات المنازل بالمناطق المنخفضة والأكثر تضررا بالمدينة من أجل بنية تحتية أقوى، وحفاظا على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة، ولتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.

واستكمل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى والامتداد الشمالي والغربي، والحي التاسع، والمنطقة الصناعية ب-ج.

كما قام مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن مسئولي جهاز مدينة العبور الجولة بالمرور بأحياء المدينة لمتابعة اعمال الزراعة والتجميل والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، وكذلك متابعة منظومة نظافة الاحياء.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز أن جاء تلك الزيارة في إطار اهتمام القيادة السياسية والسلطة المختصة بالمدن العمرانية الجديدة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدينة بالمدن الجديدة؛ لدفع العمل بالمشروعات الحيوية بقطاع المرافق والبنية التحتية.