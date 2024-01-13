انتشال جثامين 3 صيادين غرقى من ترعة الإبراهيمية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا، في انتشال جثامين 3 أشخاص عقب أن لقوا مصرعهم أثناء القيام بالصيد في ترعة الإبراهيمية.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا الثلاثة إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق 3 من الصيادين في ترعة الإبراهيمة أثناء قيامهم بالصيد بنطاق محافظة المنيا.

انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري التي تدخلت وانتشلت جثامينهم، وتبين من الفحص الأولي أن أسماء الضحايا هم "م.ق. ع"، 25 عامًا، "ر.ش. ا"، 45 عامًا، "ض ق س"، 30 عامًا، "ا. ع.ا"، 36 عامًا.