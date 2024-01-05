الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر  اليوم، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، ونصب جنود الاحتلال الكمائن في عدة مناطق.

وكان استشهد، فجر الثلاثاء الماضي، 4 شبان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عزون، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة، والشهداء هم: وليد اسماعيل رضوان (18 عامًا)، وقصي جمال سليم صلاح (21 عامًا)، وإياد احمد مصطفى شبيطة (22 عامًا)، ومحمد عبد الفتاح عثمان رضوان (26 عامًا)، واحتجز الاحتلال جثمانيهم.

الأكثر قراءة

عاجل.. عشرات الشهداء فى خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازى

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة جبل المكبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار