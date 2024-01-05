عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، ونصب جنود الاحتلال الكمائن في عدة مناطق.

وكان استشهد، فجر الثلاثاء الماضي، 4 شبان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عزون، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة، والشهداء هم: وليد اسماعيل رضوان (18 عامًا)، وقصي جمال سليم صلاح (21 عامًا)، وإياد احمد مصطفى شبيطة (22 عامًا)، ومحمد عبد الفتاح عثمان رضوان (26 عامًا)، واحتجز الاحتلال جثمانيهم.