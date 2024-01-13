التعادل السلبي يخيم على مواجهة سوريا وأوزبكستان بكأس أمم آسيا

خيّم التعادل السلبي على مواجهة سوريا وأوزبكستان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير.



وفشلت محاولات الفريقين على مدار 90 دقيقة في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وكانت منافسات المجموعة قد افتتحت في وقت سابق من اليوم السبت، حيث فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي 2 / صفر.



ويلتقي المنتخب السوري في الجولة الثانية مع نظيره الأسترالي يوم 18 من الشهر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة الهند وأوزبكستان.

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