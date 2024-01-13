أسست أكبر مسجد في الجيزة.. كيف حققت مديحة حمدي أكبر أحلامها؟ (فيديو جراف)

استطاعت الفنانة مديحة حمدي، أن تحقق أكبر حلم لديها وهو بناء مسجد والذي أصبح في الوقت الحالي أكبر وأهم المساجد بمنطقة الجيزة والهرم.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم كيف حققت الفنانة مديحة حمدي أكبر أحلامها في بناء المسجد.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، قالت إن اختيار الفنان عادل إمام للدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، اختيار موفق جدًا لرجل أفنى حياته بالفن ورفع اسم مصر في الخارج، لأنه كان هناك أناس يأتون من الخارج لرؤية أعماله، كما أنه نشط السياحة بمصر بأعماله.

وأضافت خلال لقائها مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، أننا نحتاج عدة أمور للنهوض بالمسرح من جديد ومن أهمها ظروف اقتصادية بالنسبة للمسرح، ونحتاج ميزانية أكثر.