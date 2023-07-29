مديحة حمدى: عادل إمام أفنى حياته من أجل فنه ونشّط السياحة بأعماله

قالت الفنانة مديحة حمدي، إن اختيار الفنان عادل إمام للدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، اختيار موفق جدًا لرجل أفنى حياته بالفن ورفع اسم مصر في الخارج، لأنه كان هناك أناس يأتون من الخارج لرؤية أعماله، كما أنه نشط السياحة بمصر بأعماله.

وأضافت خلال لقائها مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، أننا نحتاج عدة أمور للنهوض بالمسرح من جديد ومن أهمها ظروف اقتصادية بالنسبة للمسرح، ونحتاج ميزانية أكثر.

سميحة أيوب كانت تنفق على المسرح

وتابعت، أن المكان الذي يظلم به الفنان هو المسرح بسبب ضعف الأجر، مقارنة بالسينما والتليفزيون، مشيرة إلى أن الفنانة سميحة أيوب كانت تعمل أعمالًا أخرى لتنفق على المسرح.