السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مديحة حمدى: عادل إمام أفنى حياته من أجل فنه ونشّط السياحة بأعماله

مديحة حمدي
مديحة حمدي

قالت الفنانة مديحة حمدي، إن اختيار الفنان عادل إمام للدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، اختيار موفق جدًا لرجل أفنى حياته بالفن ورفع اسم مصر في الخارج، لأنه كان هناك أناس يأتون من الخارج لرؤية أعماله، كما أنه نشط السياحة بمصر بأعماله.

وأضافت خلال لقائها مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، أننا نحتاج عدة أمور للنهوض بالمسرح من جديد ومن أهمها ظروف اقتصادية بالنسبة للمسرح، ونحتاج ميزانية أكثر.

سميحة أيوب كانت تنفق على المسرح

وتابعت، أن المكان الذي يظلم به الفنان هو المسرح بسبب ضعف الأجر، مقارنة بالسينما والتليفزيون، مشيرة إلى أن الفنانة سميحة أيوب كانت تعمل أعمالًا أخرى لتنفق على المسرح. 

مديحة حمدي عادل امام أفنى حياته بالفن نشط السياحة أعماله المهرجان القومي للمسرح

مواد متعلقة

دموع وبكاء صلاح عبدالله بعد تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح

منال سلامة: اختيار عادل إمام لدورة المهرجان القومى للمسرح موفق لتاريخه الحافل

بث مباشر.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته السادسة عشرة

حصريًا على الحياة.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى "دورة الزعيم عادل إمام" الليلة

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ16 من المهرجان القومى للمسرح

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة