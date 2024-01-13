إيمان زهران: الهجوم على مصر من قِبل الكتائب الإلكترونية للتشويش على دورها

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الساعات الماضية تم رصد العديد من الكتائب الإلكترونية والمواقع الأجنبية والإسرائيلية في محاولة التشويش على الآليات المصرية والدور الذي تلعبه.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك رد مباشر من وسائل الإعلام المصرية والدولة حول الدور المصري للحرب السيكولوجية التي تتم على مصر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية أخذت مجرى آخر وتم تدويلها بالحديث عنها عبر المنصات الدولية.

زيارة بلينكن لمصر محاولة للتوصل لتفاهمات مصرية أمريكية مشتركة

وأكدت أن ما يتم داخل أروقة العدل الدولية، وكذلك الزيارات المختلفة لرموزها مصر وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محاولة للتوصل لتفاهمات مصرية أمريكية وبناء تفاهمات مشتركة والخروج بحل وسط للأزمة الحالية بغزة.