السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيمان زهران: الهجوم على مصر من قِبل الكتائب الإلكترونية للتشويش على دورها

إيمان زهران
إيمان زهران

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الساعات الماضية تم رصد العديد من الكتائب الإلكترونية والمواقع الأجنبية والإسرائيلية في محاولة التشويش على الآليات المصرية والدور الذي تلعبه.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك رد مباشر من وسائل الإعلام المصرية والدولة حول الدور المصري للحرب السيكولوجية التي تتم على مصر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية أخذت مجرى آخر وتم تدويلها بالحديث عنها عبر المنصات الدولية.

زيارة بلينكن لمصر محاولة للتوصل لتفاهمات مصرية أمريكية مشتركة 

وأكدت أن ما يتم داخل أروقة العدل الدولية، وكذلك الزيارات المختلفة لرموزها مصر وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محاولة للتوصل لتفاهمات مصرية أمريكية وبناء تفاهمات مشتركة والخروج بحل وسط للأزمة الحالية بغزة.

إيمان زهران الكتائب الالكترونية التشويش الدور تلعبه للحرب السيكولوجية مصر

مواد متعلقة

لقطات من تفقد وفد الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر معبر رفح

أستاذ قانون فلسطينى يكشف لـ"الدستور" كذب ادعاء إسرائيل حول معبر رفح

تفنيد أكذوبة إسرائيل.. دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والوقود عبر معبر رفح

هل دخل الفلسطينيون من معبر رفح المصرى بمقابل مادى؟.. رد حاسم على «الكذبة الإسرائيلية»

غلق مصر معبر رفح خلال حرب غزة.. كيف ردت مصر على الكذبة الإسرائيلية؟

"أكاذيب معبر رفح".. ما موقف مصر من القضية الفلسطينية؟ (فيديو)

أكاذيب معبر رفح.. الرئيس السيسى يوضح دور مصر فى أحداث غزة (فيديو)

أكاذيب معبر رفح.. مصر تستقبل الجرحى الفلسطينيين وأدخلت 700 طن مساعدات

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

خدت عيالها معاها العمرة.. مرات مجدي الهواري استفزت غادة عادل وحطت مانيكير وتاتوه في الحرم (فيديوجراف)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى