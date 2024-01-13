السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، وتصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13  يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار في مصر اليوم 2024 تحديث يومي

ويرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذلك يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقرائه خدمة إخبارية يوميًا لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجلت سعر العملة الأمريكية استقرارًا اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجلت العملة الخضراء استقرارًا في بنك مصر، اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 13-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وخلال التعاملات المسائية، شهدت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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