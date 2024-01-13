السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

دوكو
دوكو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وعاد جيرمي دوكو للبدأ أساسيًا في تشكيل السيتي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كيفين دي بروين ويقود الهجوم جوليان ألفاريز.

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا

خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، فودين

 

بينما يبدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: برونو جيماريش، لونجستف، مايلي

خط الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون

 

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-0، فى إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023- 24.

جيرمي دوكو دوكو مانشستر سيتى ألفاريز نيوكاسل دى بروين

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