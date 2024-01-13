أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وعاد جيرمي دوكو للبدأ أساسيًا في تشكيل السيتي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كيفين دي بروين ويقود الهجوم جوليان ألفاريز.

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا

خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، فودين

Your City squad today! 🩵



XI | Ederson، Walker (C)، Dias، Ake، Gvardiol، Rodrigo، Kovacic، Bernardo، Foden، Doku، Alvarez



SUBS | Ortega Moreno، Phillips، Grealish، De Bruyne، Gomez، Nunes، Bobb، Susoho، Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/0ctFF70uc9 — Manchester City (@ManCity) January 13، 2024

بينما يبدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: برونو جيماريش، لونجستف، مايلي

خط الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-0، فى إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023- 24.