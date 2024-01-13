أبرزها الطماطم والأفوكادو.. 3 مجموعات غذائية رائعة لتغذية جسمك

لا تقتصر الوجبة المتوازنة على الاستفادة من العناصر الغذائية المتنوعة من المجموعات الغذائية المختلفة فحسب، بل تتعلق أيضًا باستهلاكها في مزيج يزيد من امتصاصها وفوائدها. ويجب إعطاء الأولوية للأطعمة التي تكمل بعضها البعض وتعزز الفوائد الإجمالية للوجبة التي تركز فقط على المذاق أو حتى يمكن أن تضر الجسم.

توصي الدراسات بمجموعات الطعام التي تزيد من الاستساغة والهضم والامتصاص، وتناول الحبوب مع الخضار أو البقوليات أو الزبادي بينما يمكن تعزيز الميزة الغذائية للحليب عن طريق الزبيب المنقوع والتمر والسمن والكركم والزعفران والحبهان والزنجبيل، وينصح بتناول الخضروات الورقية والسلطات مع اللحوم، بينما من الأفضل تناول الفواكه النيئة بشكل مستقل أو مع فواكه أخرى من نفس النوع.

الطماطم والأفوكادو

تأكد من الجمع بين هذين المكونين عند تحضير الساندويتش والبيتزا والسلطة لتعزيز ليس فقط طعم وجبتك ولكن أيضًا العناصر الغذائية،حيث إن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو تجعل مادة الليكوبين المقاومة للسرطان الموجودة في الطماطم أقوى بأربع مرات".

تفاح وشوكولاتة داكنة

يشكل التفاح والشوكولاتة الداكنة مزيجًا لا يقاوم ويمكنك استخدامه لإعداد العديد من الوصفات،حيث نذوب الشوكولاتة الداكنة وزيت جوز الهند معًا لتحضير المزيج ثم نغمس شرائح التفاح فيه ونخبزها.

يقول اختصاصي التغذية: "مضاد للالتهابات ضروري لصحة القلب الموجود في التفاح ومضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تحارب جلطات الدم، وتحسن الدورة الدموية وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب".

الشاي الأخضر والليمون

يمكنك مضاعفة فوائد كوب الشاي الأخضر بإضافة القليل من الليمون إليه. هذا مزيج غذائي مناسب ويعد بامتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية،حيث إن إضافة الليمون إلى كوب من الشاي الأخضر يسمح للجسم بامتصاص الكاتيكين من الشاي الأخضر بشكل أكثر فعالية، وهو المسؤول عن معظم الفوائد الصحية للشاي الأخضر."