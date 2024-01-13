السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص لسرقته في سوهاج إلى المفتي

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة 19 مارس القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل المجني عليه"ع.ح " وسرقته بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

صدر القرار  برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

بداية  أحداث القضية  عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث نما إلى علمهم أن المجنى عليه يمتلك الأموال لشراء رؤوس ماشية بها فقرروا سرقته، وقاموا باستقلال دراجة نارية وأطلقوا عليه النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وتمكنوا من سرقة الأموال وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات سوهاج فضيلة المفتي إعدامهم مركز جرجا رئيس المباحث

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