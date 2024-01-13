التحقيق مع 3 عاطلين ضبط بحوزتهم "حشيش" في الوراق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 3 عاطلين، لحيازتهم مخدر الحشيش في الوراق.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 عاطلين، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم عدة للبيع.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.