أستراليا تخشى تكرار سيناريو 2019 أمام الهند في كأس أمم آسيا

يبدأ منتخب أستراليا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية في تاريخه، حينما يواجه نظيره الهندي في الواحدة والنصف ظهرا، في افتتاح مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات لنسخة 2023 المقامة في قطر.

ويطمح المنتخب الأسترالي، الذي توج باللقب حينما استضاف البطولة على أرضه عام 2015، لتحقيق بداية جيدة في النسخة الحالية لكأس أمم آسيا.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية التي يخوضها منتخب أستراليا أمام منتخب الهند، في تاريخ مشاركتهما بالبطولة القارية.

وبعد مرور 13 عاما من لقائهما الوحيد في البطولة خلال نسخة عام 2011 بقطر، الذي انتهى بفوز أستراليا برباعية نظيفة، يتجدد الموعد بين المنتخبين في أمم آسيا بالعاصمة “الدوحة” من جديد.

ومنذ انضمامه لعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2006، لم يغب المنتخب الأسترالي عن أي نسخة لبطولة أمم آسيا، وكان أقل إنجاز حققه الفريق هو التأهل لدور الثمانية في نسختي 2007 و2019، فيما حقق اللقب عام 2015 وحل وصيفا في نسخة 2011.

ويرغب منتخب أستراليا، الذي يشارك للمرة الخامسة على التوالي في أمم آسيا، لتجنب ما حدث له في النسخة الماضية بالإمارات قبل 5 أعوام، حينما تلقى خسارة مفاجئة صفر/1 أمام منتخب الأردن في مستهل مشواره بهذه النسخة، التي ودعها من دور الثمانية.

ويمتلك منتخب أستراليا كوكبة من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية وكذلك في الوطن العربي بالإضافة لعدد آخر من العناصر المحلية، يأتي في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم ماثيو ريان، قائد الفريق، الذي يلعب في صفوف ألكمار الهولندي، كما يتواجد أيضا عزيز بيهيتش، مدافع ملبورن سيتي الأسترالي، الذي خاض 63 مباراة دولية، ومارتن بويل، مهاجم هيبرنيان الإسكتلندي، وهاري سوتر، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

منتخب الهند يتسلح بإنجاز الستينيات

في المقابل، يتسلح منتخب الهند بإنجاز الستينيات حينما حصل على المركز الثاني في نسخة عام 1964، في أبرز إنجاز كروي للفريق على مر العصور.

ورغم مشاركته في البطولة في نسخ 1984 و2011 و2019، فإنه لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز خلالها.

ويتولى الكرواتي إيجور ستيماتش تدريب المنتخب الهندي، الذي يتواجد في المركز 102 في تصنيف “فيفا”، بينما يعد القائد سونيل شيتري - البالغ من العمر 39 عاما - هو اللاعب الأبرز في الفريق، إذ أنه الأكثر مشاركة برصيد 145 مباراة دولية كما أنه يتصدر قائمة هدافي الفريق التاريخيين برصيد 95 هدفا.