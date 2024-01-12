أمم أسيا.. أول تعليق من مدرب منتخب قطر بعد الفوز على لبنان بثلاثية

أعرب الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم عن سعادته بأداء فريقه والنتيجة الكبيرة التي حققها على منتخب لبنان اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا.

وفاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني 3 / صفر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.



وقال لوبيز:"سعيد جدا بالأداء الذي قدمه الفريق، والفوز الكبير الذي تحقق. وأعتقد أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وقدموا جهد مضاعف طوال اللقاء".

وأكد: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد وكنا نعرف مكامن ضعف وقوة الفريق اللبناني، وهو ما ساعدنا في الخروج فائزين بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف:"حققنا الفوز في المباراة الأولى ويتبقى لنا مباراتين في دور المجموعات نسعى للفوز بهما لضمان التأهل للدور التالي".

وأشاد لوبيز بلاعبه أكرم عفيف الذي سجل هدفين في المباراة، وقال عنه:"أكرم يستحق أفضل لاعب فهو لاعب من طراز رفيع".

وحرص لوبيز أيضا على الإشادة بالجماهير التي تواجدت في ملعب المباراة، وقال:"الجمهور كان رائعا ومذهلا ونتمنى أن نراهم في كل المباريات القادمة وأثق أن اللاعبين يقدمون 200% عندما يشاهدوا هذا الجمهور".

وعن رأيه في مستوى المنتخب اللبناني قال لوبيز:"أداء الفريق اللبناني لم يكن مفاجئنا بالنسبة لنا. نحن نعرف أسلوبهم ودرسناهم جيدا قبل المباراة لذلك حاولنا أن نفرض أسلوبنا ونجحنا في ذلك بالفعل وحققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الانتصار المطلوب".

وعن توليه تدريب الفريق في وقت قصير أكد لوبيز أنه يعرف جيدا كل اللاعبين والفرق في الدوري القطري حيث كان يعمل لمدة 6 سنوات كمدرب لفريق الوكرة وهذا ساعده كثيرا على التغلب على مسألة ضيق الوقت.

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