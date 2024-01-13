السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين في الشرقية

محكمة
محكمة

تواصل  محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، محاكمة سمكرى ونقاش؛ لاتهامهما  بقتل شاب والشروع فى قتل 2 آخرين.

 تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 5540 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2511 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أحمد. م"، 19 سنة، سمكرى سيارات، "محمود. ع"، 23 سنة، نقاش، مقيمين بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل "بلال ى" والشروع فى قتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان الزقازيق.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمتهما عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهم، وذلك على إثر خلاف سابق، وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين (بندقية خرطوش وفرد خرطوش)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة سمكرى نقاش قتل شاب سمكرى سيارات

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