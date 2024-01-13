السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. التيار الكهربائى ينقطع عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى

انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ كامل عن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى منذ عدة أيام بالإضافة إلى نفاذ الوقود، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

 

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ الدكتور خليل الدقران إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، فضلًا عن نفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة، لا سيما أقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة.


وأضاف الدقران، أن مستشفى شهداء الأقصى وتحديدًا أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى الصناعية تشهد عملية إعدام ميداني وإبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى بالقصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات.

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