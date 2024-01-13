ريشى سوناك: الضربات ضد الحوثيين "ضرورية" و"متناسبة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأمريكيّة والبريطانيّة ضدّ الحوثيّين اليمنيّين الذين كثّفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".



وقال ريشى سوناك فى بيان "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأمريكيّة"، مضيفا "هذا لا يمكن أن يستمرّ، لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعا عن النفس".

وأشار سوناك إلى أنّ سلاح الجوّ الملكي نفّذ "ضربات ضدّ مواقع عسكريّة فى اليمن يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني أنّ "المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرّية الملاحة والتدفّق الحرّ للتجارة"، واصفا تصرّفات الحوثيّين بأنّها "غير مسؤولة" و"مزعزعة للاستقرار" و"تتسبّب فى تعطيل كبير لطريق تجارى حيوي" وبالتالى "زيادة أسعار المواد الخام".

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عبر منصّة إكس (تويتر سابقا) إنّ أربع مقاتلات من طراز تايفون نفّذت، إلى جانب القوّات الأمريكية، "ضربات دقيقة" ضدّ موقعَيْن للحوثيّين.

وأضاف "التهديد الذى تتعرّض له الأرواح البريئة والتجارة العالميّة أصبح كبيرا إلى درجة أنّ هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروريّ. كان من واجبنا حماية السفن وحرّية الملاحة".