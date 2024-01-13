نادى أدب ثقافة الإسماعيلية يحتفي برواية "سبق سرى" لعبير العربى

احتفى نادي أدب قصر ثقافة الإسماعيلية برواية "سبق سري" للكاتبة عبير العربي، وذلك ضمن برنامج الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم برعاية وزارة الثقافة.

أدار اللقاء الأديب أحمد نجم، وحضره ضيوف المنصة د.حسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس، الناقد جمال حراجي، الأديب أحمد إسماعيل والشاعر جمال حاتم.

ودارت أحداث اللقاء في شكل مناظرة أدبية قدم خلالها الأدباء الحضور نبذة مختصرة عن أحداث الرواية التي تدور في إطار درامي، حول الصحفية "رهف مراد" التي استطاعت أن ترسم البسمة رغم ما مرت به من ظروف صعبة عقب وفاة والدها المحامي الذي عاش طيلة حياته يحارب الفساد.

وأوضحت الكاتبة عبير العربي أن الرواية جاءت لتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن مهنة الصحفي والمحامي لدى الكثيرين، ويتضح ذلك من خلال الأحداث، خاصة بعد أن تفقد البطلة أسرتها في حادث غامض، الأمر الذي يدفعها لاستكمال مسيرة أبيها في محاربة الفساد.

وأضافت "العربي" أنها تركت نهاية الرواية مفتوحة لخيال القارئ خاصة بعد كم الأحداث الواقعة في سياق رومانسي ودرامي شيق.

واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة بحضور كل من د.ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة، الشاعر فتحي نجم، والأدباء فهمي عبد الله، مجدي مرعي وسيد إمام، ونخبة من المثقفين، ودار النقاش حول خوض الكاتبة لفكرة الكتابة الأدبية، وسمات كتابتها التي شهد لها الحضور بالتميز والإبداع، وكذلك أهم أعمالها السابقة ومنها قصة "مدام بنوت".

من ناحية أخرى شهد فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أعد بيت ثقافة الشيخ زايد لقاء بعنوان "ذكرى عاشق الحرية إحسان عبد القدوس" بمناسبة ذكرى وفاته الرابعة والثلاثين، تحدث خلاله إبراهيم صلاح الدين عن نشأة الكاتب الراحل، وأهم مؤلفاته الأدبية والجوائز التي حصل عليها. واختتم اللقاء بتصميم مجلة حائط حول أهم المؤلفات لتوصيل المعلومات بطريقة مبسطة للأطفال.

واستمرارا للأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال عيد الميلاد المجيد بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، أعد بيت ثقافة زايد لقاء بعنوان "كلنا واحد"، للتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية وتنمية روح الانتماء لدى الأطفال، كما شهدت مكتبة علي الراعي بالريّاح لقاء مماثلا بعنوان "التلاحم الوطني بين عنصري الأمة" بحضور الشيخ مصطفى منير، ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة تصميم ماسكات بالورق المقوى لأطفال دار أحباب الرحمن، احتفالا بالعام الجديد.

بينما عقد بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق لقاء حواريا بعنوان" الوقاية من أمراض الشتاء" تحدثت خلاله بديعة عبده أخصائي مكتبة الطفل، عن أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء موضحة خطورتها وكيفية الوقاية منها.