الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حابي للنشر تصدر أحدث أعمالها الروائية "سبق سري"

سبق سري
سبق سري

أعلنت دار حابي للنشر والتوزيع، عن أحدث إصداراتها رواية "سبق سري" للكاتبة الصحفية عبير العربي، وذلك في إطار استراتيجياتها لتقديم أعمال روائية ممتعة للساحة المصرية. 

وقالت الكاتبة الصحفية، عبير العربي، إن روايتها تحكي قصة فتاة "صحفية"، نجحت في قلب المعاناة، واستطاعت رسم بسمة في ظل دروب الحياة الكثيرة، موضحة أن الرواية تجسد مقولة "كل يوم هو في شأن"، تؤكد أن الحياة ليست على وتيرة واحدة، لفتاة صحفية لوالد محامي كبير من مناهضي الفساد.

ولفتت إلى أن الرواية، تناقش دور الصحفي والمحامي بعيداً عن الانتهازية المسيطرة على الصورة الذهنية السلبية للمصريين عن كثير من المهن، خاصة فئة "المحامين" والصحفيين، فوالد الفتاة محام كبير، يتصدى لقضايا أباطرة الفساد والعابثين بأمن الوطن. 

وبحسب "العربي"، فإن الرواية تدور في أحداث درامية وأكشن، فالبطلة تفقد أسرتها بأكملها خلال أحداث الرواية في حادث غامض، غير معروف تفاصيله، لكن المؤشرات تشير إلى أن حادث مدبر، وهو أمر يضطر الفتاة إلى البحث في أوراق أبيها، لتكمل مشواره الذي توقف بوفاته.

وفي إطار من التشويق، تقع الفتاة في صدام مع ضباط شرطة، في محاولة لاستدراجها والحصول على تفاصيل قضية الآثار التي عثرت عليها في دفاتر أبيها، في محاولة لوقف نشرها قبل الوصول إليها، مشيرة إلى أنه في ظل هذه الظروف تقع الفتاة فريسة لعشرات المحاولات من استغلال المشاعر في إطار رومانسي ودرامي، وجميعها مفارقات تظهر خلال محاولات فك اللغز.

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الفتاة ورثت عن أبيها كافة الصفات الحمدية المعنية بالضمير ومصلحة الوطن بعيداً عن المتاجرين بالوظنية، فهي تجد نفسها بين نارين أحدهما يتعلق بالصفات الصحفية والأخرى يتعلق بالحس الوطن، وانتصر الأخير فيها من بها. 

وانتصرت رواية "سبق سري"، لكافة المشاعر الإيجابية في سياق من الدراما، والروماسية، في إطار درامي شيق، الأمر الذي دفع الكاتبة إلى ترك نهاية الرواية مفتوحة، لخيال القارئ.

دار حابي للنشر والتوزيع دار حابي للنشر الرواية عبير العربي سبق سري

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