بين البايع والمشتري.. !

إذا كان المثل الشائع يقول: بين البائع والمشتري يفتح الله، فإن واقع تعاملاتنا اليومية بالبيع والشراء أو بالحصول على خدمة، ما يحكمها هو نوع آخر غير " يفتح الله " التي تعني التوافق بين طرفي البيع والشراء كشرط لإتمام التعامل بينهما، أو يجب على كلا الطرفين البحث عن بديل للأخر، إذا لم يكن هناك توافق على البيع أو الشراء.

ما يحدث بالفعل أن عمليات البيع والشراء تتبع نظام "حاورينى يا كيكا "، أو نظام " حلق حوش "، واللي " تكسبه تلعبه "، فمعظم المعاملات الأن لا تخضع لقوانين البيع والشراء المنطقية والمتعارف عليها من توافق رغبة المشتري في شراء سلعة يحتاجها وتناسب قدرته الشرائية، مع رغبة البائع ببيع تلك السلعة بسعر عادل يضمن له الحصول على ربح مناسب.

ولاتخضع عمليات البيع والشراء حاليًا لآليات السوق في العرض والطلب فقط، ولا حتى تخضع لمنطق - التكلفة والربح - فالمفترض أنهما المحددات للسعر النهائي للسلعة أو الخدمة .

في بلدنا محددات أخرى هي نتاج أفكار جيل الفهلوه، التي تحددها حرفية البائع في إقناع "الزبون " أو المشتري بالسعة وسعرها، واللعب على وتر الحاجة لدى - الزبون – وهي العامل الأهم في العملية كلها.

وللأسف يتبع هذا المنهج في حق المواطن معظم منتجي وبائعي السلع والخدمات، بما فيها الحكومة ذاتها بشركاتها ووزرائها، فالمعيار الذي بات يحكم السوق هو مدى حاجة المواطن للسلعة بغض النظر عن قدرته الشرائية.

فغير المنطقي أن يتجاوز سعر اللحوم البلدى سعر الـ 300 جنية ويكون مناسبًا لدخل وقدرة المواطن في شراءها، وأن تزيد تكلفة وجبة السمك البلطى لأسرة متوسطه قيمة الـ 150 جنية.

ولا يعقل أن تتحمل الأسرة المتوسطة تكلفة إستخدام الإنترنت المنزلي ما قيمته 265 جنية شهريًا جبرًا إلى جانب فواتير باقي المرافق التي تتجاوز في الأغلب اجماليها مبلغ ألف جنية شهريًا لكل أسرة، ومن غير الواقعي أن تتناسب تلك النفقات مع دخل الأسرة المتوسطه ولا حتى فوق المتوسطة.

هذا خلل حادث وواقع بالفعل بين مقدمي كل الخدمات والمواطن وهي حالة تحتاج بالفعل لإعادة صياغة، فلم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء أكثر لا مادية ولا نفسية، ولا قدرة على الإستمرار في لعبة حلق حوش اليومية .

ففي أسواقنا تجد أصغر بائع في أقل سوق يتبع منهج " جلا جلا " للفت نظر المشترى بعرض سعر أقل مما يبيع به بالفعل، يحدث ذلك من الكبار والصغار، ستجدها فى طريقة بيع الفيلل الهاي لايف والسيارات الفارهة، وهي ذاتها طريقة بيع الخضار الفاكهة، الكل يعرض أسعارًا للفت النظر من بعيد وعند الأقتراب تجد أن السعر المعلن يخص سلعًا أخرى أقل جودة أو غير مناسبة أو حتى غير موجودة فى الأساس أو حتى غير صالحة للإستخدام.

وهكذا تجد التلاعب بالألفاظ يستخدمه كل مقدمى الخدمات وتتساوى عيادات الأسنان ومراكز التوليد مع مراكز الميكانيكا وورش الحدادة والسباكة لأصحاب المشاريع الكبرى، و تجد أن الإتفاق المعلن بسعر يختلف عن التكلفة النهائية للخدمة أو السلعة.

فعند إتمام أى عملية تكتشف أن الإتفاق لم يتضمن خدمات لم تخطر ببالك كالتركيب أو التوصيل أو التشطيب وهكذا حتى تكتشف أن هناك تفاصيل أخرى تم أخفاؤها عنك عمدًا لتفاجىء بها في النهاية وتصل إلى مضافعة التكلفة أو السعر المتفق عليه مسبقًا.

كل ماسبق يحدث كنتيجة طبيعية لإعمال آليات السوق الحر التي يغيب عنها الضمير والرقابة وإتباع مناهج " الفهلوة " المغلفة في بعض الأحيان بغلاف الدين حتى أصبح بيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر أمرًا عاديًا تحت مسمى التجارة شطارة، وهى حالة نتمنى أن تتوقف وتنتهى من حياتنا حتى يتضح الفرق بين النصب والتجارة وأن تُعاد صياغة العلاقات التجارية والمعاملات اليومية لنصل لحالة الرضا وتعود الثقة بين البائع والمشتري.