الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي بيترو بونيلي الكاهن والمؤسسن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي بيترو بونيلي الكاهن والمؤسسن وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نسرة تعريفية قال خلالها:

ولد بيترو بونيلي في سان لورينزو دي تريفي (بيروجيا) في 15 مارس 1841م. لأبوين فقراء ولكنهم أغنياء بالإيمان، رُسم كاهنًا عام 1863م، عين كاهن لرعية كانايولا دي تريفي لمدة 34 عامًا، في هذه المدينة أسس جماعة راهبات عائلة سبوليتو المقدسة في 13 مايو 1888م، دفع الحب المتقد للعائلة المقدسة الطوباوي بونيلي لمساعدة الفقراء والأيتام والصم والبكم والمكفوفين والمتروكين، ففكر في إنشاء معهد لهم يهتم بكل احتياجاتهم.

 في عام 1898 أصبح راعيًا لكاتدرائية سبوليتو، بعد أن أصبح نائبًا عامًا للأبرشية، أمضى بيترو بونيلي السنوات الأخيرة من حياته في عزلة في غرفة صغيرة، توفي في سبوليتو عام 1935، وأعلنه يوحنا بولس الثاني طوباويًا في 24 أبريل 1988م. 

كان للطوباوي  بونيلي مرشده الروحي وملهمه دون لودوفيكو بييري، كاهن من تريفي (الذي كان أيضًا مرشدًا روحيًا  للطوباوي بلاسيدو ريكاردي). 

هكذا تذكّر البابا القديس يوحنا بولس الثاني بيترو بونيلي في العظة التي ألقاها يوم تطويبه. "أنا هو الراعي الصالح.. ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة"، إن هذا الجهد الذي يبذله الراعي للوصول إلى جميع الخراف وجعلها تشارك في رعايته، في هبة حياته، يمكن القول أيضًا إنها الميزة الرسولية للدون بيترو بونيلي، لقد فهم أنه من الضروري أولًا أن يكون حاضرًا في القطيع، حتى إلى حد بذل حياته لمتابعته وتغذيته في أي موقف، حتى في المواقف المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في مشاركة لحظات الخطر، والذهاب إلى أماكن غير آمنة والمناطق الأكثر تواضعا واحتقارا.

عيد الختان عيد الغطاس احتفالات الكنيسة الكنيسة القبطية احتفالات الكنيسة في 2024 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الطوائف المسيحية الكنيسة المارونية الكنيسة اللاتينية الكنيسة البيزنطية السنكسار

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار ثيوذوسيوس رئيس الأديار

كيف ترعى الكنيسة الموهوبين في الرياضات المختلفة؟

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة اليوم

مع الاستعداد لإجازة نصف العام.. ماهو الافتقاد وكيف يتم؟

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول منتصف الأسبوع الأول“ بعد الدنح”

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالخميس الأول من زمن السنة

بالتزامن مع فترة الأعياد.. ما هو قداس الامتحانات وهل له طقس خاص؟

بعد احتفالات الميلاد.. تعرف على موعد عيد الختان المجيد في يناير 2024

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا