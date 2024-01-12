الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحرباية بـ60 والصقر بـ3000.. "عبدالرحمن" بائع بسوق الجمعة لاستكمال دراسته

سوق الجمعة
سوق الجمعة

وقف الشاب عبد الرحمن البالغ من العمر 20 عامًا، رفقة صديقه في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، وقد افترش الأرض عارضًا مجموعة من الزواحف والطيور للبيع، بما في ذلك الصقور والحرباية وبعض الزواحف.

وأوضح “عبد الرحمن” أن سعر الصقر يتراوح بين 150 و3000 جنيه، بينما يبلغ سعر الحرباية 60 جنيهًا. 

“عبد الرحمن” قال لـ"الدستور" إنه يأتي إلى السوق يوم الجمعة من كل أسبوع، لبيع الطيور لتوفير تكاليف دراسته بكلية التجارة. مُشيرًا إلى أن الأمر في البداية كان لا يتعدى الهواية، قبل أن يحترف تربية الطيور والحيوانات ويبدأ في الاتجار بها لمساعدة أهله وتوفير مصاريف دراسته.

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إقبال على سوق الجمعة

يحرص عدد كبير من المواطنين على التوجه إلى “سوق الجمعة”، الذي يعد من  أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

أصبح لسوق الجمعة ملاذ  للمواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

يقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

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سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة سوق الجمعة السيدة عائشة الصقور الزواحف والحرباية إقبال على سوق الجمعة

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