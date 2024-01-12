الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب "ميني باص" بدائري المرج

ارشيفية
ارشيفية

أُصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة، ما بين كسور وكدمات وسحجات، بسبب تعرضهم لحادث انقلاب مينى باص تابع لإحدى الشركات على طريق دائري المرج- اتجاه السلام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا، مفاده وقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال نظافة على طريق دائري المرج- اتجاه السلام، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة. 

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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