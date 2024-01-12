الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تلقى القبض على وافدين إثيوبيين لدى المملكة

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

نجحت القوات الأمنية بالسعودية في القبض على 8 مخالفين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم وترويجهم مواد مخدرة في منطقة جازان، وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عما يتوافر من معلومات.

 

وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

 

كما القت دوريات الأمن بمنطقة جازان أيضا، القبض علي مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدرة، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

وناشدت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المحددة لذلك.

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