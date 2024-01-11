الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"صفيه يا حسن وهتبقى الكبير".. أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم "الجزيزة"

أحمد السقا
أحمد السقا

استعاد  الفنان أحمد السقا، ذكريات فيلم "الجزيرة" مع الفنان باسم سمرة، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، بمشاركة نخبة من نجوم الفن على رأسهم النجمة هند صبري، والفنان نضال الشافعي والراحل الكبير محمود ياسين.

وشارك “السقا” الجمهور مجموعة صور تجمعه بالفنان باسم سمرة، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "حط يدك في جيبك، وطلع مسدسك، وصفيه يا حسن صفيه، وهتبقى الكبير".

من ناحية أخرى، يواصل صناع مسلسل "العتاولة" التحضير للعمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

ويعكف المخرج أحمد خالد موسى على وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري، ويواصل إبرام التعاقدات مع الأبطال المرشحين للمشاركة في العمل، وتم الاستقرار على الديكور الرئيسي المقرر التصوير خلاله.

أبطال مسلسل العتاولة 

مسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، حنان يوسف، ميمي جمال، هدى الإتربي، وتواصل الشركة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

أبطال مسلسل العتاولة ضمن دراما رمضان 2024 مسلسل العتاولة رمضان 2024 فيلم الجزيزة الفنان احمد السقا الفنان باسم سمرة فيلم الجزيرة

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